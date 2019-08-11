Врачам не удалось спасти подростка, попавшего в ДТП с рейсовым автобусом в Тартуском уезде

Во вторник днем, 6 августа, в Тартуском уезде столкнулись автобус и автомобиль Chrysler. Находившиеся в машине два человека пострадали, один из них - несовершеннолетний ребенок. Вчера он скончался в больнице от полученных травм.
Примерно в 14.20, 6 августа, в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Ворбусе на пересечении дороги Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа и дороги Тарту-Тиксоя.
Сегодня полиция сообщила, что врачам не удалось спасти жизнь молодого человека, который был в автомобиле в качестве пассажира, так как его травмы были слишком тяжелыми. Он скончался вечером 10 августа в больнице. Полиция выражает соболезнования его родным.
По предварительной информации, водитель Chrysler повернул налево на перекрестке перед рейсовым автобусом, следующим из Таллинна в Тарту.
На момент аварии в автобусе было 23 человека, они были пристегнуты ремнями безопасности и не получили травм. Полиция объяснила на месте происшествия, что водители обеих машин были трезвыми и имели автомобильные права.