Вс, 11.08.2019
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  • Врачам не удалось спасти подростка, попавшего в ДТП с рейсовым автобусом в Тартуском уезде

Врачам не удалось спасти подростка, попавшего в ДТП с рейсовым автобусом в Тартуском уезде

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В аварии, произошедшей в Ворбусе, пострадали два человека, в том числе, ребенок.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Во вторник днем, 6 августа, в Тартуском уезде столкнулись автобус и автомобиль Chrysler. Находившиеся в машине два человека пострадали, один из них - несовершеннолетний ребенок. Вчера он скончался в больнице от полученных травм.

В аварии, произошедшей в Ворбусе, пострадали два человека, в том числе, ребенок.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Примерно в 14.20, 6 августа, в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Ворбусе на пересечении дороги Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа и дороги Тарту-Тиксоя. 

Сегодня полиция сообщила, что врачам не удалось спасти жизнь молодого человека, который был в автомобиле в качестве пассажира, так как его травмы были слишком тяжелыми. Он скончался вечером 10 августа в больнице. Полиция выражает соболезнования его родным. 

По предварительной информации, водитель Chrysler повернул налево на перекрестке перед рейсовым автобусом, следующим из Таллинна в Тарту. 

На момент аварии в автобусе было 23 человека, они были пристегнуты ремнями безопасности и не получили травм. Полиция объяснила на месте происшествия, что водители обеих машин были трезвыми и имели автомобильные права. 

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