Кунда надеется получить железнодорожное сообщение с Таллинном

"Последний поезд, выходящий из Таллинна в Раквере, остается на ночь здесь, а утром начинает обратный путь из Раквере. Так и возникла идея: зачем ему ночевать в Раквере, если в Кунда ведет железная дорога, и когда-то поезд ходил из Кунда в Таллинн?" - сказал волостной старейшина Виру-Нигула Эйнар Валлбаум.

"Если в Турба 300 жителей и сюда строят железную дорогу, то и в Кунда, где жителей - три тысячи и при этом уже есть приличная железная дорога, можно было бы развить движение по маршруту Кунда-Таллинн-Кунда", - считает Валлбаум.