Вс, 11.08.2019
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Кунда надеется получить железнодорожное сообщение с Таллинном

Kunda linn.

ФОТО: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Город Кунда надеется, что предприятие Eesti Raudtee выкупит отрезок железной дороги, соединяющий Кунда с Раквере, после чего восстановит железнодорожное сообщение с Таллинном, пишет портал ERR.

"Последний поезд, выходящий из Таллинна в Раквере, остается на ночь здесь, а утром начинает обратный путь из Раквере. Так и возникла идея: зачем ему ночевать в Раквере, если в Кунда ведет железная дорога, и когда-то поезд ходил из Кунда в Таллинн?" - сказал волостной старейшина Виру-Нигула Эйнар Валлбаум.

"Если в Турба 300 жителей и сюда строят железную дорогу, то и в Кунда, где жителей - три тысячи и при этом уже есть приличная железная дорога, можно было бы развить движение по маршруту Кунда-Таллинн-Кунда", - считает Валлбаум.

По словам старейшины, представители акционерного общества Kunda Trans, которому принадлежит железнодорожный отрезок Кунда-Раквере, уже обсуждали продажу как с компанией Eesti Raudtee, так и с министром экономики и премьером.

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