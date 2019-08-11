КНДР заявила об испытаниях «нового оружия»

По данным агентства, Ким Чен Ын решил приступить к испытаниям «немедленно» после того, как получил доклад о новых разработках. Во время пуска он поднялся на наблюдательный пункт и руководил процессом.

В этот же день, 10 августа, Южная Корея заявила, что КНДР запустила две ракеты неустановленного типа в сторону Японского моря.