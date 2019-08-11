"Мы опять здесь": как в Москве прошел крупнейший митинг с 2011 года

Тем временем организаторам акции на Сахарова, наконец, удалось наладить звук, хотя в толпе сцену все равно было плохо слышно. Уже через 100 метров от сцены протестующие не знали, что оттуда звучит. "А что говорили со сцены, мы узнаем вечером", - смеялась компания друзей. Оставалось общаться между собой. Две пенсионерки вели политинформацию для молодой пары: рассказывали им про 6 мая 2012 года и "болотные протесты".

- А почему на Болотной все закончилось? Походили, покричали и все... - спрашивал юноша.

- Болотных было несколько, - назидательно объясняла одна из пенсионерок. - Если вы говорите про Болотную, когда все сели на мосту, то тогда начались посадки, и народ испугался. И тогда по крайней мере, действительно кидались асфальтом...

От сравнения с митингом на Болотной 6 мая уйти было невозможно - уж слишком уголовное дело "о массовых беспорядках 27 июля" напоминает Болотное.

- Сейчас - новая волна. Я думаю, пришли новые люди, которые думают, что с ними ничего не случится, - рассуждала старушка. - У меня внуку 21 год, он где-то здесь. Я ему не стала звонить, чтобы не выглядеть такой дидактической бабушкой. Но его маме звонила, говорю, пусть будет осторожнее!

В это время Леонид Парфенов на сцене описывал основную причину протеста: "Нынешняя кампания явила такое количество вранья и порожденного им насилия, что уже дело стало не в Мосгордуме". Журналист поддержал арестованного по делу "о беспорядках" студента ВШЭ Егора Жукова и осудил ректоров вузов, которые грозили отчислениями за участие в митингах. "Вот до какого срама нужно дойти в этой лжи, чтобы русский ректор вперед полиции бежал бы наказывать собственных студентов?"- задавался вопросом журналист.

Парфенов выступал и на декабрьских митингах в 2011-м году. Вскоре на сцене появился лидер московского "Яблока" Сергей Митрохин.

- Как будто за 8 лет ничего не изменилось, да? - со смешком спросил кудрявый парень в очках своего бородатого друга, услышав фамилию спикера.

- Восемь лет прошло, - изумился тот. - Так много?

- Ну да, в 2011 году здесь был митинг, зимой. Зато ты прекрасно сохранился.

- М-да, ничего не меняется. Все так же - или хуже, - соглашался его друг.

- Ничего, ещё 8 лет подождём... - грустно шутил кудрявый. Он представился дизайнером Лешей и объяснял, что со времён протестов 2011-2012 годов он на митинге впервые: "По-моему, полная стагнация во всем, все так же грустно и плохо. Мы опять здесь - и все так же стоим на месте".