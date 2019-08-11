В Великобритании появится монета с темой Брекзита

Ранее планировалось выпустить лимитированную памятную монету к первоначальной дате Брекзита - 29 марта 2019 года. От этого пришлось отказаться, так как выход Великобритании из ЕС был несколько раз отложен из-за разногласий вокруг договора с Брюсселем, передает Deutsche Welle .

Новый британский премьер Борис Джонсон, вступивший в должность в конце июля, намерен прекратить членство Великобритании в Евросоюзе к установленному сроку - 31 октября 2019 года. Майкл Гоув, которому Джонсон в правительстве поручил координировать Брекзит, заявил, что правительство в Лондоне исходит из того, что в договоренности, достигнутые по Брекзиту между предыдущим премьером Терезой Мэй и Брюсселем, не удастся внести изменения. Выход Великобритании из ЕС без соглашения становится все более вероятным сценарием, и "мы должны быть к этому готовы", указал он.