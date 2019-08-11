Кипр просит помощи и у Марта Хельме: нужно разместить 5000 беженцев

Министр миграции, внутренних дел и гражданства Кипра Константинос Петридес в письме, направленном главам МВД и уполномоченным по миграции стран ЕС, просит, чтобы страны-члены сообщества помогли в разрешении кризиса беженцев и приняли дополнительно пять тысяч мигрантов, пишет Postimees.
По словам министра внутренних дел Кипра, прежде всего, страны должны принять людей, находящихся в наиболее уязвимом положении, чтобы за счет этого в значительной степени снизить нагрузку, лежащую сейчас на плечах властей и социальной системы государства.
Петридес пишет, что то обстоятельство, что члены Евросоюза не смогли договориться о едином солидарном подходе к проблеме беженцев, привело к тому, что Кипр нуждается в немедленной помощи с размещением большого числа беженцев.
Как отмечает Петридес, с января по июнь этого года на Кипр прибыли и попросили убежища почти 7000 лиц. Число нерассмотренных заявлений выросло почти до 15 000.
По словам министра островного государства, это создало чрезмерную нагрузку для систем по приему и предоставлению убежища, поэтому он призвал страны ЕС прийти на помощь.
Ситуацию осложняет то обстоятельство, что соседняя Турция систематически отказывается от сотрудничества с ведомствами Кипра.
Петридес пишет, что Кипр уважает международные обязательства по защите внешних границ ЕС, которые взял на себя. "Несмотря на это, вынужден признать, что наши мощности и ресурсы находятся за гранью истощения, и нам угрожает ситуация, при которой мы не сможем помочь тем, кто действительно нуждается в защите", - пишет министр внутренних дел.
Он отмечает, что уже сейчас Кипр предоставляет убежище примерно 9000 лиц, четверть из которых составляют беженцы из Сирии.
Postimees пока не удалось получить комментарий министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме, к которому это письмо также обращено.