Кипр просит помощи и у Марта Хельме: нужно разместить 5000 беженцев

По словам министра внутренних дел Кипра, прежде всего, страны должны принять людей, находящихся в наиболее уязвимом положении, чтобы за счет этого в значительной степени снизить нагрузку, лежащую сейчас на плечах властей и социальной системы государства.

Петридес пишет, что то обстоятельство, что члены Евросоюза не смогли договориться о едином солидарном подходе к проблеме беженцев, привело к тому, что Кипр нуждается в немедленной помощи с размещением большого числа беженцев.

Как отмечает Петридес, с января по июнь этого года на Кипр прибыли и попросили убежища почти 7000 лиц. Число нерассмотренных заявлений выросло почти до 15 000.

По словам министра островного государства, это создало чрезмерную нагрузку для систем по приему и предоставлению убежища, поэтому он призвал страны ЕС прийти на помощь.

Ситуацию осложняет то обстоятельство, что соседняя Турция систематически отказывается от сотрудничества с ведомствами Кипра.

Петридес пишет, что Кипр уважает международные обязательства по защите внешних границ ЕС, которые взял на себя. "Несмотря на это, вынужден признать, что наши мощности и ресурсы находятся за гранью истощения, и нам угрожает ситуация, при которой мы не сможем помочь тем, кто действительно нуждается в защите", - пишет министр внутренних дел.

Он отмечает, что уже сейчас Кипр предоставляет убежище примерно 9000 лиц, четверть из которых составляют беженцы из Сирии.