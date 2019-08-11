С понедельника в Тарту закрывается для движения перекресток Юликооли-Валликраави

На часть улицы а улицу Юликооли между улицей Валликраави и Ратушной площадью можно будет по улице Поэ, движение по улицам Лосси и Юликооли на отрезке Якоби-Лосси по-прежнему остается двусторонним.

Движение по улице Валликраави также меняется на двустороннее. Въезд на улицу Променаади и выезд с нее осуществляется по улицам Поэ-Кюйни- Валликраави- Променаади и обратно.