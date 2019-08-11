Вс, 11.08.2019
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  • С понедельника в Тарту закрывается для движения перекресток Юликооли-Валликраави

С понедельника в Тарту закрывается для движения перекресток Юликооли-Валликраави

Ремонт дорог. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tairo Lutter

В связи с продолжающимися строительными работами на улице Юликооли в Тарту с 12 до 31 августа закрывается для движения транспорта перекресток улиц Юликооли и Валликраави.

На часть улицы а улицу Юликооли между улицей Валликраави и Ратушной площадью можно будет по улице Поэ, движение по улицам Лосси и Юликооли на отрезке Якоби-Лосси по-прежнему остается двусторонним.

Движение по улице Валликраави также меняется на двустороннее. Въезд на улицу Променаади и выезд с нее осуществляется по улицам Поэ-Кюйни- Валликраави- Променаади и обратно.

Поскольку наряду с автомашинами по улице Кюйни будут передвигаться велосипедисты и пешеходы, горуправа просит участников движения соблюдать предусмотрительность и внимательность друг к другу.

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