С понедельника в Тарту закрывается для движения перекресток Юликооли-Валликраави

В связи с продолжающимися строительными работами на улице Юликооли в Тарту с 12 до 31 августа закрывается для движения транспорта перекресток улиц Юликооли и Валликраави.
На часть улицы а улицу Юликооли между улицей Валликраави и Ратушной площадью можно будет по улице Поэ, движение по улицам Лосси и Юликооли на отрезке Якоби-Лосси по-прежнему остается двусторонним.
Движение по улице Валликраави также меняется на двустороннее. Въезд на улицу Променаади и выезд с нее осуществляется по улицам Поэ-Кюйни- Валликраави- Променаади и обратно.
Поскольку наряду с автомашинами по улице Кюйни будут передвигаться велосипедисты и пешеходы, горуправа просит участников движения соблюдать предусмотрительность и внимательность друг к другу.