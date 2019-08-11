Гражданка Тоом осуждает насилие со стороны Кремля, а евродепутат Тоом - нет

Попросившая три дня на раздумья Яна Тоом сначала сказала, что не хочет использовать выражение «путинский режим», однако отметила, что применение силы ОМОНом в отношении протестующих против власти было чрезмерным.

«Даже с учетом того, что некоторые демонстрации были несанкционированными, применение силы против демонстрантов было явно несоразмерным», - сказала она, добавив, что как человек и гражданин осуждает такие репрессии.

Однако как политик Тоом, по ее собственным словом, такое поведение не осуждает, поскольку для этого у нее недостаточно авторитета. «Для того, чтобы осудить такое поведение будучи политиком, должен быть высокий авторитет или такой track-record, который ясно показывает, что политическое осуждение исходит из среды, где избиение протестующих немыслимо или, по меньшей мере, в любом случае предосудительно», - сказала она.

По словам Тоом, это не всегда так в Эстонии и Европе, она сослалась на Бронзовую ночь 2007 года и демонстрации «желтых жилетов» 2018 года во Франции. «Поэтому, будучи политиком, я не считаю себя достаточным авторитетом, чтобы мое осуждение не было лишь частью общей антироссийской кампании», - сказала она.

Протестующая на митинге, участники которого требовали регистрации оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. ФОТО: MAKSIM ŠEMETOV/REUTERS/Scanpix

Когда журналист Эло Мыттус-Леппик в среду в эфире передачи Otse Postimehest спросила евродепутата Яну Тоом из Центристской партии, осуждает ли она насилие со стороны путинского режима в отношении протестующих, Тоом отказалась отвечать.

«У меня недостаточно информации, чтобы однозначно что-то осуждать или нет. Я в это не углублялась. // Но обещаю, что проясню для себя эти вещи. Пришлите мне запрос и я вам отвечу на вопрос, осуждаю ли я путинский режим, дайте мне, пожалуйста, на это три дня», - сказала в среду центристка, собравшая больше всех голосов в Ида-Вирумаа на выборах в Рийгикогу.

Когда в пятницу утром Postimees отправил Тоом письмо соответствующего содержания, она сказала, что еще не сформировала точку зрения. «Я сказала "три дня", потому что на третий день, то есть завтра (в субботу - прим. ред.) состоится очередная акция протеста, за которой я буду внимательно следить», - ответила она.

В воскресенье после обеда Яна Тоом была готова ответить: «Почитала, поговорила с людьми, посмотрела видео. Готова отвечать».

В очередной акции протеста в субботу вечером приняли участие 49 000 человек приняли участие в другом митинге против исключения кандидатов из выборов в Моссовет. ОМОН задержал 130 человек.