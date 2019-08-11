Вс, 11.08.2019
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  • Эстония
  • Гражданка Тоом осуждает насилие со стороны Кремля, а евродепутат Тоом - нет

Гражданка Тоом осуждает насилие со стороны Кремля, а евродепутат Тоом - нет

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Яна Тоом в студии во время передачи Otse Postimehest.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

После трехдневного периода раздумий центристка Яна Тоом была готова ответить, осуждает ли она насилие со стороны путинского режима или нет, однако точного ответа она так и не дала, передает Postimees.

Попросившая три дня на раздумья Яна Тоом сначала сказала, что не хочет использовать выражение «путинский режим», однако отметила, что применение силы ОМОНом в отношении протестующих против власти было чрезмерным.

«Даже с учетом того, что некоторые демонстрации были несанкционированными, применение силы против демонстрантов было явно несоразмерным», - сказала она, добавив, что как человек и гражданин осуждает такие репрессии.

Однако как политик Тоом, по ее собственным словом, такое поведение не осуждает, поскольку для этого у нее недостаточно авторитета. «Для того, чтобы осудить такое поведение будучи политиком, должен быть высокий авторитет или такой track-record, который ясно показывает, что политическое осуждение исходит из среды, где избиение протестующих немыслимо или, по меньшей мере, в любом случае предосудительно», - сказала она.

По словам Тоом, это не всегда так в Эстонии и Европе, она сослалась на Бронзовую ночь 2007 года и демонстрации «желтых жилетов» 2018 года во Франции. «Поэтому, будучи политиком, я не считаю себя достаточным авторитетом, чтобы мое осуждение не было лишь частью общей антироссийской кампании», - сказала она.

Протестующая на митинге, участники которого требовали регистрации оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму.

ФОТО: MAKSIM ŠEMETOV/REUTERS/Scanpix

Когда журналист Эло Мыттус-Леппик в среду в эфире передачи Otse Postimehest спросила евродепутата Яну Тоом из Центристской партии, осуждает ли она насилие со стороны путинского режима в отношении протестующих, Тоом отказалась отвечать.

«У меня недостаточно информации, чтобы однозначно что-то осуждать или нет. Я в это не углублялась. // Но обещаю, что проясню для себя эти вещи. Пришлите мне запрос и я вам отвечу на вопрос, осуждаю ли я путинский режим, дайте мне, пожалуйста, на это три дня», - сказала в среду центристка, собравшая больше всех голосов в Ида-Вирумаа на выборах в Рийгикогу.

Когда в пятницу утром Postimees отправил Тоом письмо соответствующего содержания, она сказала, что еще не сформировала точку зрения. «Я сказала "три дня", потому что на третий день, то есть завтра (в субботу - прим. ред.) состоится очередная акция протеста, за которой я буду внимательно следить», - ответила она.

В воскресенье после обеда Яна Тоом была готова ответить: «Почитала, поговорила с людьми, посмотрела видео. Готова отвечать».

В очередной акции протеста в субботу вечером приняли участие 49 000 человек приняли участие в другом митинге против исключения кандидатов из выборов в Моссовет. ОМОН задержал 130 человек.

Вчера портал Deutsche Welle сообщил, что на проспекте Сахарова в Москве в субботу, 10 августа, прошел митинг "Вернем себе право на выборы", участники которого выступили против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстраций 27 июля и 3 августа. По данным организации "Белый счетчик", к моменту окончания акции около 16.30 мск на нее пришли 49,9 тысяч человек. ОМОН задержал 130 человек.

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