Вс, 11.08.2019
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Видео: старейшина Пирита на день стал спасателем

Районный старейшина Пирита Тынис Лийнат в эти выходные на 24 часа стал спасателем пиритаского спасательного отряда, сообщила программа Reporter телеканала Kanal2.

Он отработал полную суточную смену. Правда, теперь некоторые обвиняют старейшину в дешевом популизме. 

"Работа спасателя - это заслуживающая уважения профессия. Этих людей можно ставить любому в пример", - считает Лийнат. 

По словам старейшины, спасатели в Пирита сталкиваются с самыми разными проблемами: например, в районе есть места, где пожарной машине очень сложно проехать, поскольку этому мешают низко висящие ветви деревьев или же небрежно припаркованные автомобили.

Лийнат резюмирует, что отработанная смена дала ему лучше представление о том, на какие проблемы он как старейшина района должен обратить больше внимания.

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