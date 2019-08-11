Видео: старейшина Пирита на день стал спасателем

Районный старейшина Пирита Тынис Лийнат в эти выходные на 24 часа стал спасателем пиритаского спасательного отряда, сообщила программа Reporter телеканала Kanal2.
Он отработал полную суточную смену. Правда, теперь некоторые обвиняют старейшину в дешевом популизме.
"Работа спасателя - это заслуживающая уважения профессия. Этих людей можно ставить любому в пример", - считает Лийнат.
По словам старейшины, спасатели в Пирита сталкиваются с самыми разными проблемами: например, в районе есть места, где пожарной машине очень сложно проехать, поскольку этому мешают низко висящие ветви деревьев или же небрежно припаркованные автомобили.
Лийнат резюмирует, что отработанная смена дала ему лучше представление о том, на какие проблемы он как старейшина района должен обратить больше внимания.