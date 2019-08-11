Видео: старейшина Пирита на день стал спасателем

Он отработал полную суточную смену. Правда, теперь некоторые обвиняют старейшину в дешевом популизме.

"Работа спасателя - это заслуживающая уважения профессия. Этих людей можно ставить любому в пример", - считает Лийнат.

По словам старейшины, спасатели в Пирита сталкиваются с самыми разными проблемами: например, в районе есть места, где пожарной машине очень сложно проехать, поскольку этому мешают низко висящие ветви деревьев или же небрежно припаркованные автомобили.