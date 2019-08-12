Нет тротуара и освещения: жители Виймси возмущены дорогой, в управе волости проблемы не видят

«Главная дорога — Лиллеору-теэ, ведущая к нашим домам принадлежит волости Виймси, и она до сих в безобразном состоянии и без освещения! Ближайшая автобусная остановка находится в 700 метрах. Как нам отпускать детей одних? Кроме того, главная дорога узкая до невозможности, сложно разъехаться с мамочкой с коляской, идущей навстречу по дороге».

Участок Лиллеору-теэ без освещения и пешеходной дорожки, о котором говорит Наталья, начинается у торгового центра Пярнамяэ и заканчивается через примерно 300 метров.

На улице Лиллеору-теэ, согласно данным Крепостной книги, находится 16 объектов недвижимости или земельных участков. Лиллеору-теэ ведет также на улицы Вяйке-Кяспре, Кяспре-теэ и Лиллеору пыйк, где стоят десятки других домов, для жителей которых Лиллеору-теэ – единственная дорога, по которой можно добраться до магазина или автобусной остановки.

Лиллеору-теэ ФОТО: Google Maps

По словам пресс-секретаря волостной управы Виймси Райна Уусена, Лиллеору-теэ – дорога с покрытием, она в порядке, и за ней осуществляется постоянный уход.

Стоит отметить, что Уусен прав, и дорожное покрытие в порядке.

«Рядом с Лиллеору-теэ в планах уменьшить озеленение, чтобы обеспечить лучшую видимость. Реконструкция, освещение и прокладка тротуара предусмотрены параллельно развитию недвижимости в этой области. Пока работы по застройке местности не претворят в жизнь, поселок будет обслуживать имеющаяся проезжая дорога с покрытием шириной шесть метров. Когда именно пройдут работы по застройке, волостная управа Виймси на данный момент не может спрогнозировать».

Лиллеору-теэ, 2012 г. ФОТО: Google Maps

Примерно такой же ответ получила Наталья от руководителя отдела строительства и коммунального хозяйства волости Виймси Алара Мика. «Эскиз местности и дорог уже готов, но претворять в жизнь его не начали. По нашим данным, у застройщика пока нет планов по застройке участка в ближайшее время».

Почему же тротуар и освещение зависят от застройщика? На этот вопрос Райн Уусен ответил следующее:

«Так как в связи с застройкой необходимо проложить трубы водоснабжения и канализацию, а также электрокабели, связь и систему отвода ливневых вод, то их устанавливают в земле под дорогой. Поэтому прежде следует провести объемные землекопные работы, и тогда сделать тротуар и освещение, а также реконструировать проезжую часть, что является обязанностью застройщика.

По его словам, это обычная практика, что в случае масштабного развития, строят дороги, прилегающие к объекту застройки или осуществляющие к нему доступ в процессе самой застройки. «До прокладки инженерной сети, дорожные работы не проводятся. Сейчас Лиллеору-теэ безопасная дорога достаточной ширины, а учитывая малую проходимость прекрасно подходит для жителей».