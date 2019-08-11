Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу московских митингов

"Роскомнадзор направил в адрес компании Google письмо с требованием принять меры по недопущению рекламирования несанкционированных (незаконных) массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube",- говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье.

"В случае непринятия Google мер реагирования Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России, оставляя за собой право на адекватную реакцию, подчеркивается в письме", - отметили в ведомстве.

По имеющейся у ведомства информации, "ряд структур, имеющих YouTube-каналы, приобретают у YouTube рекламные инструменты (такие как "push-уведомления") с целью распространения информации о несанкционированных (незаконных) массовых мероприятиях, в том числе направленных на срыв выборов федерального и регионального значения". При этом такие "push-уведомления" поступают, в том числе пользователям, которые не подписаны на YouTube-каналы данных структур.

В пресс-службе Google не стали комментировать заявление надзорного ведомства.