Картина дня: опасная ситуация на судне Tallink, черный день на дорогах Эстонии, отпуска министров и смелая идея пенсионной реформы и

Пассажиры падали, товар рухнул с полок: судно Tallink резко повернуло, чтобы избежать столкновения

Пассажирское судно Silja Galaxy компании Tallink, курсирующее между Финляндией и Швецией, в субботу было вынуждено сделать резкий маневр, чтобы избежать столкновения с торговым судном. В результате на пароме попадали на пол вещи, а пассажиры пережили сильный испуг. Читать далее...

Ночью в серьезной аварии возле Stockmann пострадали три человека

В субботу поздно вечером в центре Таллинна произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека. Полиция сообщила, что в 23.22 на перекрестке Тартуского шоссе и улиц Лийвалайа и Пронкси столкнулись автомобили BMW 530D и Honda FR-V. Читать далее...

В тяжелом ДТП на шоссе Таллинн-Нарва погибла женщина

В ночь на воскресенье в тяжелом ДТП на шоссе Таллинн-Нарва погибла женщина-пассажирка легковой автомашины, сообщила BNS пресс-служба департамента полиции и погранохраны. Читать далее...

Врачам не удалось спасти подростка, попавшего в ДТП с рейсовым автобусом в Тартуском уезде

Во вторник днем, 6 августа, в Тартуском уезде столкнулись автобус и автомобиль Chrysler. Находившиеся в машине два человека пострадали, один из них - несовершеннолетний ребенок. Вчера он скончался в больнице от полученных травм. Читать далее...

График: смотрите, кто из эстонских министров больше всех отдыхает

Этим летом больше всего отдыха позволил себе министр иностранных дел от партии Isamaa Урмас Рейнсалу, тогда как министр образования и науки Майлис Репс официально не брала ни одного дня отпуска. Читать далее...

Кадри Сеэдер: только за деньги работают те, кто получает меньше 1000 евро

Создатель Palgainfo Agentuur и социолог Кадри Сеэдер говорит, что в Эстонии существуют области деятельности, где размер зарплаты — уже не самое важное. Читать далее...

Эстонский банкир предложил радикальную идею пенсионной системы

Вместо того, чтобы делать добровольной только вторую ступень пенсионного страхования, политики должны думать смелее и сделать добровольной и первую ступень, предложил крупный владелец LHV Group Райн Лыхмус на прошедшем в Пайде Фестивале мнений. Читать далеее...

Из-за борьбы стран ЕС с гомеопатией в Эстонии ситуация может только ухудшиться

Испания оказывает давление на Еврокомиссию, чтобы гомеопатические препараты прекратили принимать за лекарства. Для Эстонии, где такие средства используются мало, это, наоборот, означает увеличение распространения. Читать далее...

Проигнорировавший акцию протеста Путин катался на мотоцикле по Крыму

Как и во время прошлых беспорядков в Москве, глава российского государства сквозь пальцы посмотрел на беды народа, и пока на улицах столицы шли задержания, президент России запрыгнул в седло мотоцикла. Читать далее...

В США задержан Дмитрий Андрейченко, пришедший в Walmart с винтовкой