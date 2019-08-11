Напавший на мечеть в пригороде Осло заподозрен и в убийстве

Предполагаемый злоумышленник, совершивший нападение на мечеть в пригороде Осло, подозревается в убийстве. "Молодая женщина найдена мертвой по адресу подозреваемого", - сообщил заместитель начальника местной полиции Руне Скьёлд в воскресенье, 11 августа, передает Deutsche Welle.
По словам Скьёлда, нападавший действовал в одиночку, он является гражданином Норвегии. Чуть позже стало известно, что полиция квалифицировала нападение на мечеть как попытку теракта.
Днем ранее мужчина в возрасте около 20 лет, имевший при себе несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолет, ворвался в мечеть "Аль-Нур" и открыл беспорядочную стрельбу по молившимся. В результате нападения был ранен 75-летний член мусульманской общины.
Люди в мечети сумели обезвредить злоумышленника и удерживали его до приезда полиции. О мотивах преступления пока ничего не сообщается. По данным властей, нападавший проживает рядом с мечетью.