Самую дорогую в мире виллу неожиданно продали за полцены

Таинственный покупатель самой дорогой в мире виллы Les Cèdres получил четырнадцать гектаров старинных садов, четырнадцать спален с антиквариатом и лучший вид на Лазурном Берегу — всего за 197,4 миллиона евро, хотя начальная цена составляла 350 миллионов.
Вилла «Кедры» была построена в 1830 году. В 1904-м поместье приобрел бельгийский король Леопольд II, который заметно расширил территорию. В 1924 году особняк перешел семье Марнье-Лапостолле, которая занималась производством ликера Grand Marnier. Следующие 80 лет здесь выращивали экзотические деревья, которые интересно дополнили ландшафт.
В августе 2016 года появилась новость, что вилла выставлена на продажу, но покупатель нашелся не сразу.
Тремя годами позднее, итальянский производитель вин, алкогольных и безалкогольных напитков Campari Group объявил, что заключил договор о продаже исторической французской виллы Les Cèdres за 220,6 миллионов долларов. Конечная цена удивила всех, ведь изначально за этот райский уголовок хотели 410 миллионов долларов. Личность покупателя, который смог приобрести такой лакомый кусочек в мире недвижимости за почти полцены, не разглашается.
Общая площадь территории виллы 140 000 квадратных метров. На территории есть искусственный пруд и бассейн. У ворот хозяев и их гостей встречает бронзовая статуя Афины. Соседние виллы принадлежат соучредителю Microsoft Полу Аллену и композитору Эндрю Ллойду Уэбберу.