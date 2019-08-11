Самую дорогую в мире виллу неожиданно продали за полцены

Вилла «Кедры» была построена в 1830 году. В 1904-м поместье приобрел бельгийский король Леопольд II, который заметно расширил территорию. В 1924 году особняк перешел семье Марнье-Лапостолле, которая занималась производством ликера Grand Marnier. Следующие 80 лет здесь выращивали экзотические деревья, которые интересно дополнили ландшафт.

В августе 2016 года появилась новость, что вилла выставлена на продажу, но покупатель нашелся не сразу.

Тремя годами позднее, итальянский производитель вин, алкогольных и безалкогольных напитков Campari Group объявил, что заключил договор о продаже исторической французской виллы Les Cèdres за 220,6 миллионов долларов. Конечная цена удивила всех, ведь изначально за этот райский уголовок хотели 410 миллионов долларов. Личность покупателя, который смог приобрести такой лакомый кусочек в мире недвижимости за почти полцены, не разглашается.