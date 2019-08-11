Протесты в Гонконге не утихают. Как они сказались на туризме?

В пятницу протестующие на три дня заняли местный аэропорт, усевшись на пол в зале прилетов. Днем ранее власти США призвали своих граждан проявлять особую осторожность при поездках в Гонконг. Ряд других стран, включая Австралию, Британию, Ирландию, Сингапур и Японию, также рекомендовали туристам быть бдительными. МИД России рекомендовал гражданам избегать в Гонконге мест массового скопления людей.

Массовые протесты не утихают в Гонконге с июня, поначалу протестующие выражали недовольство в связи с предлагаемыми изменениями в закон об экстрадиции в материковый Китай. Постепенно протесты против закона об экстрадиции переросли в акции с требованием демократических реформ и сохранения автономии от Китая.

Гонконг - один самых посещаемых городов в мире, и эксперты говорят, что продолжающиеся третий месяц волнения бьют по туристическому сектору.

По данным гонконгского управления по туризму, предварительные данные показывают, что во второй половине июля количество прибывших в город туристов сократилось "на двузначное число" в процентном отношении.

Представитель управления рассказал Би-би-си, что количество бронирований отелей на август и сентябрь также "значительно сократилось".

То же самое касается и бронирований авиабилетов. Гонконгский перевозчик Cathay Pacific отказался назвать точные цифры, но сообщил, что в компании "видят эффект от политической нестабильности".

Международная гостиничная сеть Langham Hospitality Group сообщила, что "в определенном сегменте" ее гонконгских отелей наблюдается спад бронирований.

Представитель сети, однако, сказал, что протесты, хотя и оказывают влияние на некоторые отрасли, не несут в себе долгосрочной угрозы экономике Гонконга и его привлекательности для туристов.

Туризм в Гонконге

Туристическая отрасль - один из столпов местной экономики. Ее вклад в ВВП Гонконга составляет около 5%.

Подавляющее большинство туристов приезжают в Гонконг из материкового Китая. С января по июнь 2019 года граждане КНР совершили 27 млн поездок в Гонконг.

Протестующие об этом прекрасно осведомлены. В июле они пытались донести демократические идеи до китайских туристов, раздавая соответствующие буклеты в известном своими магазинами районе Чимсачёй.

В Китае действует жесткая цензура, и государственные СМИ изображают протестующих вандалами, разрушающими город. Эта тактика призвана вызвать у публики неприязнь к демонстрантам.