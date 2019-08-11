Вс, 11.08.2019
Казалось – куда дальше Крыма с Донбассом можно упасть, однако соревнование по пробиванию дна продолжается. Антон Самсонов

На Украине погибла ведущая солистка балета. Ей был 31 год

Украинская балерина Светлана Исакова умерла в возрасте 31 года.

ФОТО: Facebook

Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко Светлана Исакова погибла в ДТП. 

Об этом сообщил генеральный директор и художественный руководитель театра Олег Орищенко на своей странице в Facebook, передает Lenta.ru.

По его словам, Исакова попала в аварию в ночь с 10 на 11 августа, когда ехала с мужем в маршрутке из Борисполя в Харьков. Женщину госпитализировали в больницу города Полтавы, однако врачи не смогли ее спасти, и она скончалась от полученных травм.

Как отмечается в сообщении на сайте театра, где работала Исакова, недавно артистке исполнился 31 год.

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