На Украине погибла ведущая солистка балета. Ей был 31 год

Об этом сообщил генеральный директор и художественный руководитель театра Олег Орищенко на своей странице в Facebook, передает Lenta.ru.

По его словам, Исакова попала в аварию в ночь с 10 на 11 августа, когда ехала с мужем в маршрутке из Борисполя в Харьков. Женщину госпитализировали в больницу города Полтавы, однако врачи не смогли ее спасти, и она скончалась от полученных травм.