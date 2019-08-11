На командном ЧЕ по легкой атлетике был установлен новый рекорд Эстонии

На проходящем в хорватском Вараджине командном чемпионате Европы по легкой атлетике во второй лиге сборная Эстонии установила новый национальный рекорд в эстафете 4х100 метров - 44,71 секунды, передает Rus.ERR.
За сборную Эстонии выступали Ыйлме Выро, Креэте Верлин, Кароли Кяэрт и Ксения Балта.
Предыдущее достижение было установлено пять лет назад в Таллинне. Тогда Грит Шадейко, Диана Сууманн, Маарья Калев и все та же Балта пробежали дистанцию за 44,75 секунды.
В Вараджине сборная Эстонии в эстафете 4х100 метров заняла второе место.