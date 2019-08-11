Галерея и видео: пожар в гаражном боксе уничтожил автомобиль

В Вырумаа в воскресенье вечером в гаражном боксе вспыхну пожар, стоявший там легковой автомобиль уничтожен, передает Lõuna-Eesti Postimees.
В 17.51 в Центр тревоги сообщили, что в волости Козе в гаражах на улице Юлазе вспыхнул пожар. На место происшествия приехали девять спасательных бригад.
Загорелся стоявший в гараже легковой автомобиль Mercedes Benz, для тушение которого столько спасательных бригад не понадобилось. В тушении участвовали спасатели из Выру и Вастселийна, также на места была скорая помощь и полиция.
Возгорание потушили быстрее, чем за полчаса. По первоначальным данным, пожар начался из-за автомобиля.