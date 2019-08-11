В озере Вильянди утонул 39-летний мужчина
В ходе поисков на озере Вильянди был найден утонувший 39-летний мужчина, передает Postimees.
Вечером в Спасательный департамент сообщили, что на пляже найден найден велосипед, шлепанцы и браслет, а их владелец так и не объявился. Береговая охрана и прибывшие на место спасатели нашли в озере тело 39-летнего мужчины. Его личность устанавливается.
Полиция будет расследовать этот случай.
По словам пресс-секретаря Лыунаского спасательного центра, по состоянию на сегодняшний день в этом году в водоемах Эстонии утонули 29 человек, примерно половина утонувших была в состоянии алкогольного опьянения.