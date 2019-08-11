В озере Вильянди утонул 39-летний мужчина

Вечером в Спасательный департамент сообщили, что на пляже найден найден велосипед, шлепанцы и браслет, а их владелец так и не объявился. Береговая охрана и прибывшие на место спасатели нашли в озере тело 39-летнего мужчины. Его личность устанавливается.