Вс, 11.08.2019
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  • В эстонском городе прогремел взрыв: на месте полиция, спасатели и скорая помощь

В эстонском городе прогремел взрыв: на месте полиция, спасатели и скорая помощь

Полиция около дома на Аявилья, 13.

ФОТО: Kuido Saarpuu/Järva Teataja

Сегодня вечером в 19.30 поступил вызов в социальный дом, расположенный в Пайде на улице Аявилья, 13. Во ходе вызова также упомянули взрыв, который мгновением раньше раздался в Пайде, передает Järva Teataja.

Оперативный дежурный Пайде Андрей Рикберг пояснил, что на месте выяснилось, что кто-то бросил пиротехнику на крышу подъезда, и она взорвалась.

Жильцы соседнего дома сказали, что помимо взрыва до приезда полиции, спасателей и скорой помощи был виден клуб дыма.

Полиция осталась на месте выяснять подробности произошедшего.

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