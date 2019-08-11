В эстонском городе раздался взрыв: на месте полиция, спасатели и скорая помощь

Сегодня вечером в 19.30 поступил вызов в социальный дом, расположенный в Пайде на улице Аявилья, 13. Во время вызова также упомянули взрыв, который мгновением раньше раздался в Пайде, передает Järva Teataja.
Оперативный дежурный Пайде Андрей Рикберг пояснил, что на месте выяснилось, что кто-то бросил пиротехнику на крышу подъезда, и она взорвалась.
Жильцы соседнего дома сказали, что помимо взрыва до приезда полиции, спасателей и скорой помощи был виден клуб дыма.
Полиция осталась на месте выяснять подробности произошедшего.