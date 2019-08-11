В женской клинике Хельсинки случился пожар

Женская клиника Хельсинки заполнилась дымом – огонь быстро потушили. Многих пациентов успели эвакуировать в соседнюю Детскую клинику, передает Yle.
Вечером в воскресенье в Женской клинике Хельсинки сработала пожарная сигнализация.
По словам начальника пожарной охраны Тимо Устинова, в мусоропроводе вспыхнул огонь и дым проник внутрь здания, активировав пожарную сигнализацию.
"Десятки людей были эвакуированы из-за дыма, в том числе и дети", - сказал он.
По сведениям Устинова, новорожденных младенцев в числе эвакуированных не было.
"Сейчас продолжается работа по ликвидации дыма", - сказал Устинов.
По данным пожарной службы, никто не пострадал.