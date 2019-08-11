В женской клинике Хельсинки случился пожар

Вечером в воскресенье в Женской клинике Хельсинки сработала пожарная сигнализация.

По словам начальника пожарной охраны Тимо Устинова, в мусоропроводе вспыхнул огонь и дым проник внутрь здания, активировав пожарную сигнализацию.

"Десятки людей были эвакуированы из-за дыма, в том числе и дети", - сказал он.

По сведениям Устинова, новорожденных младенцев в числе эвакуированных не было.

"Сейчас продолжается работа по ликвидации дыма", - сказал Устинов.