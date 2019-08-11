Пн, 12.08.2019
Казалось – куда дальше Крыма с Донбассом можно упасть, однако соревнование по пробиванию дна продолжается. Антон Самсонов

В женской клинике Хельсинки случился пожар

Полиция и пожарные на месте происшествия в Хельсинки. Иллюстративное фото.

ФОТО: Reuters/Lehtikuva

Женская клиника Хельсинки заполнилась дымом – огонь быстро потушили. Многих пациентов успели эвакуировать в соседнюю Детскую клинику, передает Yle.

Вечером в воскресенье в Женской клинике Хельсинки сработала пожарная сигнализация.

По словам начальника пожарной охраны Тимо Устинова, в мусоропроводе вспыхнул огонь и дым проник внутрь здания, активировав пожарную сигнализацию.

"Десятки людей были эвакуированы из-за дыма, в том числе и дети", - сказал он.

По сведениям Устинова, новорожденных младенцев в числе эвакуированных не было.

"Сейчас продолжается работа по ликвидации дыма", - сказал Устинов.

По данным пожарной службы, никто не пострадал.

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