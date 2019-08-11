Ехавший с инструктором начинающий водитель устроил аварию

Сегодня в 14.05 в Тартуском уезде на 123-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга произошла авария, в ходе которой автомобиль Volkswagen Golf, следовавший из Йыхви в Тарту, повернул налево на шоссе Аовере-Калласте-Омеду, но не пропустил легковой автомобиль Volkswagen Golf, передает Tartu Postimees.