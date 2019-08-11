Вс, 11.08.2019
Эту дорогу хотят построить чисто по наитию, а вдруг станет что-то лучше. Андрес Санг
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  • Ехавший с инструктором начинающий водитель устроил аварию

Ехавший с инструктором начинающий водитель устроил аварию
Ребенка и женщину увезли в больницу

Шоссе. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Сегодня в 14.05 в Тартуском уезде на 123-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга произошла авария, в ходе которой автомобиль Volkswagen Golf, следовавший из Йыхви в Тарту, повернул налево на шоссе Аовере-Калласте-Омеду, но не пропустил легковой автомобиль Volkswagen Golf, передает Tartu Postimees.

17-летний молодой человек за рулем First Golf, был вместе с инструктором.

Находившихся в другой машине 10-летнего ребенка и 69-летнюю женщину доставили в больницу для проверки здоровья.

Оба водителя были трезвы. Для выяснения обстоятельств произошедшего было возбуждено производство о проступке.

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