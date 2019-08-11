Ехавший с инструктором начинающий водитель устроил аварию
Сегодня в 14.05 в Тартуском уезде на 123-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга произошла авария, в ходе которой автомобиль Volkswagen Golf, следовавший из Йыхви в Тарту, повернул налево на шоссе Аовере-Калласте-Омеду, но не пропустил легковой автомобиль Volkswagen Golf, передает Tartu Postimees.
17-летний молодой человек за рулем First Golf, был вместе с инструктором.
Находившихся в другой машине 10-летнего ребенка и 69-летнюю женщину доставили в больницу для проверки здоровья.
Оба водителя были трезвы. Для выяснения обстоятельств произошедшего было возбуждено производство о проступке.