Банк Goldman Sachs прогнозирует рецессию экономики США

США и Китай не смогут завершить свой торговый конфликт до новых президентских выборов в ноябре 2020 года, что грозит рецессией американской экономике, говорится в сообщении, разосланного клиентам американского банка Goldman Sachs. Об этом стало известно в понедельник, 12 августа.

По мнению аналитиков банка, расширенные таможенные пошлины на импорт из Китая вступят в силу, как было объявлено, в начале сентября. В связи с этим рост американской экономики в четвертом квартале 2019 года может понизиться до 1,8 процента.

Торговый конфликт США и Китая

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с сентября США расширят таможенные пошлины на импортируемые товары из Китая, ранее не попавшие под них. Сборы в 10 процентов затронут импортируемую китайскую продукцию на общую сумму в 300 млрд долларов (в пересчете - 271,8 млрд евро).

До этого, в мае, Соединенные Штаты повысили таможенный сбор с 10 до 25 процентов на китайские товары общей суммой в 200 млрд долларов. При этом 25-процентные таможенные пошлины на 279 наименований китайских товаров - общий предполагаемый объем импорта этих товаров составляет около 16 млрд долларов - были установлены еще в августе 2018 года, а до этого - на 818 наименований китайской продукции в июле 2018 года.