Пн, 12.08.2019
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"Барселона" отказалась тратиться на Неймара

Неймар.

ФОТО: Francois Mori / AP

Руководство каталонской «Барселоны» не готово выплачивать «Пари Сен-Жермен» компенсацию за бразильского форварда Неймара, сообщает Marca.

"Барселона" пойдет на сделку в том случае, если французская сторона примет игроков в обмен на бразильца. При этом в каталонском клубе убеждены, что игрок не покинет ПСЖ нынешним летом.

Также среди претендентов на 27-летнего Неймара называется мадридский «Реал». Клуб готов предложить ПСЖ обмен игроками, и, по информации Sport.es, готов платить бразильцу 40 миллионов евро за сезон.

Неймар стал игроком ПСЖ в 2017 году. Сумма трансфера форварда из «Барселоны» стала рекордной для мирового футбола, составив 222 миллиона евро. В сезоне-2018/19 на счету нападающего 23 гола в 28 матчах за ПСЖ.

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