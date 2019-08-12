"Барселона" отказалась тратиться на Неймара

"Барселона" пойдет на сделку в том случае, если французская сторона примет игроков в обмен на бразильца. При этом в каталонском клубе убеждены, что игрок не покинет ПСЖ нынешним летом.

Также среди претендентов на 27-летнего Неймара называется мадридский «Реал». Клуб готов предложить ПСЖ обмен игроками, и, по информации Sport.es, готов платить бразильцу 40 миллионов евро за сезон.