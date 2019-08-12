Горячий тур: скандал в Грозном, судейская ошибка в Москве

Тур российского чемпионата по футболу выдался богатым на драматичные события, которые происходили в матчах с участием кoманд из южных регионов России.
"Спартак" одержал победу в грозном над "Ахматом", за который Евгений Харин снова провел все 90 минут, 3:1. Однако не победа "красно-белых" стала главным событием матча - потасовки на протяжении матча, а также удаление нападающего грозненцов Аблая Мбенга, который после забитого на 75-й минуте гола получил через две минуты красную карточку - стали прелюдией случившегося на 82-й минуте матча: в микрофон прокричали по громкой связи на чеченском языке: «Судья – газ ю ол», что можно перевести как: «Судья, ты козел». Как стало известно позднее, кричавший являлся диктором стадиона в Грозном. После матча несдержавшего эмоции работника уволили.
ЦСКА и "Сочи" сыграли вничью 0:0, хотя армейцы могли и должны были рассчитывать на пенальти, который на 93-й минуте не поставил главный арбитр матча: Иван Миладинович разбил лицо ударом рукой Федору Чалову, крови было много, но Виталий Мешков, несмотря на то, что оба игрока находились в штрафной пенальти не поставил.
"Арсенал" обыграл "Уфу" 1:0 и вышел на четвертое место, которое делит с "Локомотивом", обыгравшим 4:0 "Урал", и "Краснодаром", переигравшим 1:0 "Рубин". Лидирует по-прежнему "Зенит", победивший в гостях 2:0 московское "Динамо".