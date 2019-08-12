Горячий тур: скандал в Грозном, судейская ошибка в Москве

"Спартак" одержал победу в грозном над "Ахматом", за который Евгений Харин снова провел все 90 минут, 3:1. Однако не победа "красно-белых" стала главным событием матча - потасовки на протяжении матча, а также удаление нападающего грозненцов Аблая Мбенга, который после забитого на 75-й минуте гола получил через две минуты красную карточку - стали прелюдией случившегося на 82-й минуте матча: в микрофон прокричали по громкой связи на чеченском языке: «Судья – газ ю ол», что можно перевести как: «Судья, ты козел». Как стало известно позднее, кричавший являлся диктором стадиона в Грозном. После матча несдержавшего эмоции работника уволили.