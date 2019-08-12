Канцлер юстиции: главная проблема Вируской тюрьмы заключается в нехватке сотрудников

Дефицит сотрудников, которые непосредственно работают с задержанными и арестованными, негативно влияет на рабочий настрой работников Вируской тюрьмы и создает дополнительные сложности с обеспечением в ней безопасности.
К такому выводу пришла канцлер юстиции Юлле Мадизе по результатам контрольного посещения Вируской тюрьмы, пишет Rus.ERR.
В отчете о поездке отмечается, что в тюрьме остаются вакантные места охранников, старших охранников и инспекторов - контактных лиц. По оценке Мадизе, необходимо проанализировать систему обучения и возможности для повышения квалификации тюремных чиновников, а также адекватность получаемой ими зарплаты.
Среди позитивных изменений канцлер юстиции отметила улучшившиеся возможности для задержанных и арестованных совершать телефонные звонки, а кроме того, улучшилась работа подразделения тюрьмы, отвечающего за несовершеннолетних и подростков, что выразилось в снижении числа нарушений порядка по сравнению с 2016 годом.