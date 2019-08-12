Канцлер юстиции: главная проблема Вируской тюрьмы заключается в нехватке сотрудников

В отчете о поездке отмечается, что в тюрьме остаются вакантные места охранников, старших охранников и инспекторов - контактных лиц. По оценке Мадизе, необходимо проанализировать систему обучения и возможности для повышения квалификации тюремных чиновников, а также адекватность получаемой ими зарплаты.