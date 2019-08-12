Эстонские пловцы завоевали на чемпионате мира две бронзы

С 28 июля по 4 августа в Египте проходил юношеский чемпионат мира по плаванию в ластах. В составе сборной команды Эстонии выступало 11 юных подводников из пяти клубов. Наши ребята отлично выступили как на личных дистанциях, так и в эстофетном плавании, установив новые личные рекорды, а также обновив несколько юношеских рекордов Эстонии. Эстонские пловцы вернулись из Шарм эш-Шейха не с пустыми руками: Анн Ли Майки Партс заняла третье место в плавании с аквалангом на дистанции 100 м. Еще одна бронзовая медаль была завоевана в эстафетном плавании на дистанции 50 м SF (плавание в моноласте) эстафетной командой, в составе которой выступали Алексей Попов, Александра Васильева, Даниэль Жмогин и Лия Чугунова.