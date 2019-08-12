B понедельник Таллинн посещает более 7000 круизных туристов

В 7 часов утра в порт Ванасадам прибыл круизный лайнер Star Pride под багамским флагом с 150 туристами, он покинет Таллинн в 16часов.

В 8 часов утра прибыл лайнер Regal Princess также под багамским флагом, он доставил до 3600 туристами, он покинет столицу в 17 часов.

В 12 часов пришвартуется судно Aidaprima под итальянским флагом с 3000 туристами, оно покинет Таллинн в 18 часов.

В полдень также прибывает 193-метровый круизный лайнер Amadea под багамским флагом, на его борту до 550 туристов, судно покинет Таллинн в 18 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.