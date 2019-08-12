Эстонский Центризбирком, приглашенный Памфиловой на конференцию, отказался ехать в Москву

Центральная избирательная комиссия РФ во главе с председателем Эллой Памфиловой пригласила своих эстонских коллег на посвященную электронным выборам конференцию в Москву, но получила отказ, сообщает Rus.ERR.
«Учитывая ваш богатый электоральный опыт, буду признательна, если вы примете приглашение участвовать в ознакомительной программе и представите доклад по тематике, близкой к проблеме инноваций, которые будут подняты на конференции», - написала Элла Памфилова на имя председателя Республиканской избирательной комиссии Меэлиса Ээрика.
Однако на это приглашение эстонская сторона ответила отказом. Причины, по которым приглашение не было принято, не называются. Международная научно-практическая конференция «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение» пройдет в Москве с 6 по 8 сентября.