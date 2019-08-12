Эстонский Центризбирком, приглашенный Памфиловой на конференцию, отказался ехать в Москву

«Учитывая ваш богатый электоральный опыт, буду признательна, если вы примете приглашение участвовать в ознакомительной программе и представите доклад по тематике, близкой к проблеме инноваций, которые будут подняты на конференции», - написала Элла Памфилова на имя председателя Республиканской избирательной комиссии Меэлиса Ээрика.