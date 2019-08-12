Как Россия вербует людей в странах Балтии

С момента нападения России на Украину в 2014 году страны Балтии десятикратно усилили попытки вовремя раскрыть и предотвратить подобные риски, чтобы защититься от возможных попыток Восточного соседа их использовать.

России удалось это сделать на Украине, используя прокремлевски настроенных жителей - многих из них тайно вербовали разведка и спецслужбы России.

Решающая роль была у сторонников Кремля в вооруженных силах Украины, указал Навис: они намеренно затягивали с ответом на нападение на территорию страны.

Среди людей, которых Украина задержала за предательство в связи с нападением России, был бывший начальник генштаба вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого позднее освободили.

Владимир Замана. ФОТО: AFP / Scanpix

Украина не была достаточно бдительна и не смогла проследить за завербованными Россией людьми, заявил изданию министр обороны Литвы Раймундас Кароблис. «Мы извлекли урок из того, что произошло на Украине», - отметил он.

От российских чиновников и пропагандистов не раз звучало, к примеру, что Москва исторически преподнесла Литве отдельные территории в качестве подарка, но на самом деле они принадлежат России. Примерно тот же самый образ мышления использовался в качестве оправдания за оккупацию Крыма.

Поэтому страны Балтии, не исключая возможности использования подобной стратегии, присматривают за людьми, которые могут быть связаны с «действиями влияния России» или завербованными ячейками, которые потенциально можно активизировать из Москвы.

Литовские службы безопасности потенциальных агентов России делят на две категории, указывает издание.

Первая - сторонники Кремля. Среди них могут быть, к примеру, люди, которые в интернете распространяют фейковые новости о странах Балтии. В апреле Кароблис стал жертвой дезинформации такого вида: в интернете начали циркулировать фейковые новости, что он задержан за взятку, в обмен на которую должен был защищать интересы США в Министерстве обороны Литвы. В одной из таких новостей даже была сфальсифицирована фотография, на которой Кароблис был изображен за решеткой.

Однако куда меньше людей относят к «потенциальным деятелям». Это люди, по поводу которых у ответственных лиц есть подозрения, что они могут начать активные действия.

Литовские чиновники указывают, что в поле их зрения попадают люди, по поводу которых поступают сообщения и которые публично демонстрируют сильные симпатии к военной сфере России или политике Кремля. Такого вида сообщения в соцсетях, татуировки и другие проявления могут оказаться абсолютно незначительными, однако столь же хорошо они могут и обозначить тенденции, поясняет аналитик Министерства обороны Литвы Томас Чепонис. Он работает в подразделении министерства, которое следит за прокремлевскими всплесками: к примеру, за граффити соответствующего содержания и и случаями вандализма.

Военная разведка России ГРУ на востоке Украины вербовала лидеров местных банд, обещая значительные должности в поддерживаемом Кремлем правительстве, если они помогут такое создать.