Как Россия вербует людей в странах Балтии
Человек, имеющий злой умысел, может в одно мгновение отключить почти все светофоры в Вильнюсе, поднял тревогу в Государственном управлении безопасности Литвы сотрудник самоуправления. Это оказалось правдой, и риски безопасности вскоре были предотвращены, рассказал изданию The Economist бывший начальник госуправления Ауримас Навис.
С момента нападения России на Украину в 2014 году страны Балтии десятикратно усилили попытки вовремя раскрыть и предотвратить подобные риски, чтобы защититься от возможных попыток Восточного соседа их использовать.
России удалось это сделать на Украине, используя прокремлевски настроенных жителей - многих из них тайно вербовали разведка и спецслужбы России.
Решающая роль была у сторонников Кремля в вооруженных силах Украины, указал Навис: они намеренно затягивали с ответом на нападение на территорию страны.
Среди людей, которых Украина задержала за предательство в связи с нападением России, был бывший начальник генштаба вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого позднее освободили.
Украина не была достаточно бдительна и не смогла проследить за завербованными Россией людьми, заявил изданию министр обороны Литвы Раймундас Кароблис. «Мы извлекли урок из того, что произошло на Украине», - отметил он.
От российских чиновников и пропагандистов не раз звучало, к примеру, что Москва исторически преподнесла Литве отдельные территории в качестве подарка, но на самом деле они принадлежат России. Примерно тот же самый образ мышления использовался в качестве оправдания за оккупацию Крыма.
Поэтому страны Балтии, не исключая возможности использования подобной стратегии, присматривают за людьми, которые могут быть связаны с «действиями влияния России» или завербованными ячейками, которые потенциально можно активизировать из Москвы.
Литовские службы безопасности потенциальных агентов России делят на две категории, указывает издание.
Первая - сторонники Кремля. Среди них могут быть, к примеру, люди, которые в интернете распространяют фейковые новости о странах Балтии. В апреле Кароблис стал жертвой дезинформации такого вида: в интернете начали циркулировать фейковые новости, что он задержан за взятку, в обмен на которую должен был защищать интересы США в Министерстве обороны Литвы. В одной из таких новостей даже была сфальсифицирована фотография, на которой Кароблис был изображен за решеткой.
Однако куда меньше людей относят к «потенциальным деятелям». Это люди, по поводу которых у ответственных лиц есть подозрения, что они могут начать активные действия.
Литовские чиновники указывают, что в поле их зрения попадают люди, по поводу которых поступают сообщения и которые публично демонстрируют сильные симпатии к военной сфере России или политике Кремля. Такого вида сообщения в соцсетях, татуировки и другие проявления могут оказаться абсолютно незначительными, однако столь же хорошо они могут и обозначить тенденции, поясняет аналитик Министерства обороны Литвы Томас Чепонис. Он работает в подразделении министерства, которое следит за прокремлевскими всплесками: к примеру, за граффити соответствующего содержания и и случаями вандализма.
Военная разведка России ГРУ на востоке Украины вербовала лидеров местных банд, обещая значительные должности в поддерживаемом Кремлем правительстве, если они помогут такое создать.
В странах Балтии риск задержания российских агентов высок, поэтому вербовка проходит через местные негосударственные организации и такие образования, как Социалистический народный фронт - радикально левая литовская партия, руководитель которой в прошлом году был задержан за шпионаж в пользу России.
Однако большее число балтийцев вербуют в России или Белоруссии.
Так как в этих странах сигареты и бензин можно купить значительно дешевле, не один житель Балтии отправляется за границу, где его может высмотреть агент России. Подобный случай был и в Латвии.
Заместитель министра обороны Литвы Эдвинас Керзас рассказал, что Литва пытается идентифицировать людей, которые по данным причинам часто пересекают границу, особенно в случаях, когда они являются государственными чиновниками с доступом к конфиденциальной информации.
Россия может и шантажировать иностранцев, которые позволили себе связь с местными женщинами, указал Керзас.
Еще одна тактика вербовки - создать юридические проблемы для родственников гражданина стран Балтии, которые живут в России или на Украине. Балтийцам делают предложение: если согласишься шпионить, проблема исчезнет.
Керзас подтвердил, что правительство Литвы проверяет, есть ли у потенциальных сотрудников родственники в России.
Однако попытки Литвы раскрыть российских шпионов не обходятся без критики. Как рассказал чиновник МИДа Литвы по вопросам гибридной войны Эйтвидас Баярунас, один раз в лесу недалеко от Вильнюса были замечены подозрительные мужчины. Полиция быстро их задержала, но потом освободила. Оказалось, что это были обычные игроки в пейнтбол.
Чтобы эффективнее рассматривать сообщения, в Вильнюсе в этом году был открыт новый разведывательный центр. Это совместная инициатива Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, приложили руку и США.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен указал, что Россия скорее всего не нападет на Балтию, однако она может усилить попытки поляризовать общество и настроить жителей против демократических ценностей с помощью «полезного идиота».
«В этом вопросе многие балтийские чиновники осторожно оптимистичны. В Балтийском регионе наблюдается большее сопротивление рассказам Кремля о декадентском, фашистском Западе, чем в более бедной восточной Украине. И даже здесь Россия так непопулярна, что до сих пор не удалось получить поддержку сухопутному коридору Крыма. Пропагандисты Кремля - не всегда победители», - подытоживает The Economist.