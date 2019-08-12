Кокорин и Мамаев находятся в колонии вместе с убийцами и мошенниками

"По каким статьям сидят заключенные в отряде Кокориных и Мамаева? Наркоманы, мошенники, убийцы есть. Есть осужденные, переведенные из детско–воспитательной колонии. Когда им 18 лет исполняется, их переводят сюда, в наш общий режим. Живут Кокорин и Мамаев в общежитии -двухэтажное здание, отряд на 100 человек. В секции у них 22 человека. Были какие-то особенности их размещения? Нет, это абсолютно обычные заключенные. Никаких привилегий они не имеют", – сообщил Плясов.