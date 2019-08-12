Пн, 12.08.2019
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Кокорин и Мамаев находятся в колонии вместе с убийцами и мошенниками

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Павел Мамаев (крайний слева) и Александр Кокорин (сидит) будут должны еще два месяца провести в СИЗО.

ФОТО: Maxim Grigoryev / Maxim Grigoryev/TASS

Начальник исправительной колонии №4 Сергей Плясов описал других заключенных из отряда братьев Кокориных и Павла Мамаева, передает Sports.ru.

"По каким статьям сидят заключенные в отряде Кокориных и Мамаева? Наркоманы, мошенники, убийцы есть. Есть осужденные, переведенные из детско–воспитательной колонии. Когда им 18 лет исполняется, их переводят сюда, в наш общий режим. Живут Кокорин и Мамаев в общежитии -двухэтажное здание, отряд на 100 человек. В секции у них 22 человека. Были какие-то особенности их размещения? Нет, это абсолютно обычные заключенные. Никаких привилегий они не имеют", – сообщил Плясов.

Отметим, что в другом интервью начальник колонии утверждал, что убийц и насильников в ней нет.

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