Пн, 12.08.2019
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  • «Переписывают историю и разжигают межнациональую вражду»: Propastop собирает подписи для закрытия эстонских доменов Sputnik и Baltnews

«Переписывают историю и разжигают межнациональую вражду»: Propastop собирает подписи для закрытия эстонских доменов Sputnik и Baltnews

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Sputniku logo.

ФОТО: SCANPIX

Блог Propastop, посвященный анализу антиэстонской пропаганды, начал сбор подписей для закрытия эстонских доменов порталов Baltnews и Sputnik, пишет Postimees.

На сайте rahvaalgatus.ee Propastop собирает подписи, чтобы на законодательном уровне можно было разработать способы борьбы с использующими эстонские домены порталами, которые занимаются распространением пропаганды и разжиганием конфликтов в обществе.

«В Эстонии действуют информационные источники российской пропагандистской сети Russia Today, которые используют эстонские домены (baltnews.ee ja sputniknews.ee). На данных сайтах размещается информация, враждебного по отношению к Эстонии характера», - пишет Propastop.

Propastop сообщает, что в статьях занимаются высмеиванием, переписыванием истории, разжиганием межнациональной розни и злонамеренным навешиванием ярлыков. Также Propastop подчеркивает, что данные порталы финансируются российским правительством.

«Подобные новостные порталы хотят создать впечатление, что речь идет о внутригосударственных организациях или гражданских инициативах, где существует свобода мысли и слова. На самом же деле с их помощью распространяют стратегические сообщения заинтересованных в этом государств. Baltnews и Sputnik Eesti пытаются размыть грань между журналистикой и пропагандой, чтобы усыпить бдительность читателей», - заявляют в Propastop.

Сбор подписей будет осуществляться до 10 сентября.

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