Как освободиться от долга или 7 шагов к жизни, свободной от кредитов.

Тщательно взвешивайте решение о кредите.

Начнём сначала. В действительности освобождение от кредитной нагрузки начинается с отказа от взятия кредита. Просто привыкните к мысли, что нельзя себе позволить всё что хочется, или займитесь увеличением доходов. Поверьте, что потребление без чувства меры не является основным правом человека. Взяв кредит, будьте консервативны и не используйте кредитные средства для оплаты ваших повседневных затрат.

Определите стоимость кредита

У кредита как у каждого продукта есть цена. Ценой кредита является ставка затратности кредита, которая показывает в процентах за год сумму всех фактических затрат получателя кредита за его получение и обслуживание.

При расчёте ставки затратности кредита учитываются все затраты по оформлению и обслуживанию договора, а также сопутствующие затраты. Так, например, при интрессе потребительского кредита равном 20 процентам в год, ставка затратности этого же кредита может доходить до 40 процентов. Очевидно, что использование такого дорогого кредитного продукта не лучшее решение.

Для чего использовать кредит?

В идеале всё очень просто – кредит стоит брать только для финансовой поддержки, например при приобретении жилья. Самым идеальным вариантом при долгосрочном кредите было бы, если его интресс был ниже инфляции. Например, если взять долгосрочный кредит сроком на 30 лет для покупки жилья, сумма выплат по кредиту за такой длительный период может быть значительно выше полученной. Однако велика вероятность, что за эти же 30 лет увеличится и стоимость недвижимости приобретённой при помощи кредита. По данным Банка Эстонии средний интресс кредитов на жильё в начале текущего года составил 2,6 процента, в то же время Банк Эстонии прогнозирует уровень инфляции в этом году 2,3 процента. То есть интрессы по кредитам для покупки жилья у нас на уровне инфляции! В то же время интрессы потребительских кредитов выше более чем в 10 раз.

Проведите аудит своих денежных дел

Если долги уже имеются, первым шагом является анализ создавшегося положения. Почему возникли трудности с платежами? Это неожиданная ситуация или дело в ваших потребительских привычках и вы живёте просто не по средствам?

Затем составьте список своих долгов, учитывая все суммы и интрессы. Кроме того, оцените свои возможные резервы. Нередки случаи, когда человек вынужден брать для покрытия каких-нибудь срочных затрат дорогой потребительский кредит, хотя у него имеются сбережения на отдельном депозитном счёте, приносящие значительно более низкий интресс. Для избежания больших финансовых потерь депозит целесообразно прервать и покрыть срочные затраты несмотря на потерю интресса депозита.

Рефинансируйте кредит

В общем случае нельзя брать новые кредиты для оплаты старых, но здесь есть свои нюансы. Во многих случаях используют, образно говоря, бензин для тушения огня, взяв для оплаты быстрых или потребительских кредитов новые быстрые кредиты.

В то же время в некоторых случаях решением может быть рефинансирование кредита, когда краткосрочные кредиты объединяются и заменяются длительным ипотечным кредитом, что значительно уменьшает ежемесячные выплаты.

Ипотечный кредит выдаётся под залог недвижимости. Рефинансирование кредита обеспечивает лучшую платёжеспособность и позволяет избежать пени, интрессов и штрафов, связанных с неисполнением или задержкой исполнения обязательств по кредиту.

Определите приоритеты

Когда обзор состояния денежных дел завершён, необходимо определиться с приоритетами, так как это позволит сосредоточиться на главном. Нужно решить, как производить оплату кредитов: выбрать метод «снежного кома», т.е. оплачивая сразу все малые кредиты, или начать с оплаты кредитов с высоким интрессом.

Запомните: освобождение от кредитов это не спринт, а скорее марафон, в котором запас своих сил необходимо тщательно распределить, составить план и что самое главное – придерживаться этого плана.

Уменьшайте расходы

Пересмотрите свои потребительские привычки и постарайтесь уменьшить расходы для создания определённого финансового буфера.

Составьте семейный бюджет, стараясь быть честными и реалистичными по отношению к себе. Взвесьте, какие расходы могут возникнуть в будущем, а какие доходы могут уменьшиться. Ищите возможности увеличения своих доходов.