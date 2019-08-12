За пассажирами бизнес-класса наблюдали через установленную в туалете скрытую камеру

Инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего из Сан-Диего в Хьюстон. Согласно предварительной информации, мужчина по имени Чон Пинг Ли установил в туалете бизнес-класса записывающее устройство.

Когда одна из пассажирок зашла в уборную, она заметила возле шкафа странный предмет с мигающим синим огоньком. Женщина взяла устройство бумажным полотенцем и отнесла его членам экипажа.

После посадки бортпроводники передали предмет сотрудникам службы безопасности, которые сразу поняли, что это была скрытая камера. Они направили ее в ФБР, где агенты смогли идентифицировать, как был одет человек, установивший ее.

Затем они просмотрели записи с видеокамер из аэропорта, нашли предполагаемого нарушителя и арестовали его. Отмечается, что на его устройстве также были найдены незаконные кадры, снятые в туалете самолета Emirates.

Сейчас Пинг Ли находится в следственном изоляторе и ожидает судебных слушаний. Ему предъявлено обвинение в видеовуайеризме, что грозит наказанием до 12 месяцев тюрьмы или штрафом.