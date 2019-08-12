Контавейт и Канепи потеряли позиции в мировом теннисном рейтинге

Контавейт потеряла одну позицию в рейтинге и теперь змыкает топ-20 мирового табеля о рангах, а Кайа Канепи с 72-го переместилась на 77-е место. Сменился и лидер в женском теннисе - первую строку рейтинга занимает Наоми Осака, недавняя первая ракетка мира, Эшли Барти, вторая, Каролина Плишкова - третья.