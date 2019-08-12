Пн, 12.08.2019
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Контавейт и Канепи потеряли позиции в мировом теннисном рейтинге

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Anett Kontaveit

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

Анетт Контавейт и Кайа Канепи не смогли удержаться в рейтинге мирового женского тенниса на позициях прошлой недели.

Контавейт потеряла одну позицию в рейтинге и теперь змыкает топ-20 мирового табеля о рангах, а Кайа Канепи с 72-го переместилась на 77-е место. Сменился и лидер в женском теннисе - первую строку рейтинга занимает Наоми Осака, недавняя первая ракетка мира, Эшли Барти, вторая, Каролина Плишкова - третья.

У мужчин Юрген Зопп снова потерял пару десятков мест и опустился на 447-е место. У мужчин по-прежнему лидируют Новак Джокович, Рафа Надаль и Роджер Федерер.

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