Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Силламяэ

В воскресенье, 11 августа, примерно в 8:15 у дома по адресу ул. Каяка, 9 в Силламяэ произошло ДТП. Мотороллер совершил наезд на 39-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мотороллер скрылся с места ДТП, скорая помощь оказала пострадавшему первую помощь на месте.
По первоначальным данным, мотороллер мог быть красного цвета и управлять им мог мужчина средних лет. «Все обстоятельства этого происшествия будут установлены в ходе производства. Но ясно то, что скрыться с места происшествия, не позвонив в центр тревоги и не вызвав помощь, непозволительно», – сказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин.
Чтобы установить личность водителя мотороллера, Нарвское отделение полиции просит свидетелей ДТП позвонить по номеру 357 6008 в рабочие дни с 8 до 17:00 или написать письмо на адрес dmitri.narolin@politsei.ee. Водитель мотороллера может обратиться в полиции сам.