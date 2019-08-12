Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Силламяэ

По первоначальным данным, мотороллер мог быть красного цвета и управлять им мог мужчина средних лет. «Все обстоятельства этого происшествия будут установлены в ходе производства. Но ясно то, что скрыться с места происшествия, не позвонив в центр тревоги и не вызвав помощь, непозволительно», – сказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин.