Пярнуское рыбоперерабатывающее предприятие осенью выйдет на российский рынок

Фирма Kajax работает в деревне Лиу, производственный корпус расположен в пярнуском заливе. Член совета директоров компании Олег Омельченко заявил, что предварительных договоренностей о продаже рыбы в Россию нет, но соглашение будет заключено на продовольственной ярмарке в Москве в конце сентября.

Сегодня крупнейшим рынком для компании является Финляндия, которая в прошлом году экспортировала 42 процента своей продукции на сумму 3,3 миллиона евро. Одна четверть ушла в Украину и 13 процентов в Данию. Созданная 25 лет назад Kajax владеет историческими правами на ловлю кильки и сельди, а также одним рыболовным судном. Годовой объем производства компании превышает девять тысяч тонн.

Весной представители Россельхознадзора проинспектировали эстонские рыбоперерабатывающие предприятия и систему наблюдения. Были посещены четыре компании в Харьюмаа, Пярну и на Сааремаа, ветеринарно-пищевая лаборатория и Ветеринарно-пищевой департамент.

В ходе предыдущей проверки аудиторы сделали ряд замечаний, основанных на российских импортных требованиях, выполнение которых в настоящее время проверяют.

Из-за ограничений, ранее наложенных на эстонские рыбоперерабатывающие компании, последний визит российских чиновников в Эстонию состоялся в 2016 году, в результате чего фирме DGM Shipping было разрешено экспортировать свою продукцию. Запрет на ввоз со стороны латвийской компании SIA Karavela также был снят.