Пярнуское рыбоперерабатывающее предприятие осенью выйдет на российский рынок

В конце мая Россельхознадзор снял запрет на импорт базирующегося в Пярну предприятия Kajax Fishexports, которое планирует начать экспорт замороженной рыбы и рыбных продуктов своему восточному соседу осенью, сообщает Pärnu Postimees.
Фирма Kajax работает в деревне Лиу, производственный корпус расположен в пярнуском заливе. Член совета директоров компании Олег Омельченко заявил, что предварительных договоренностей о продаже рыбы в Россию нет, но соглашение будет заключено на продовольственной ярмарке в Москве в конце сентября.
Сегодня крупнейшим рынком для компании является Финляндия, которая в прошлом году экспортировала 42 процента своей продукции на сумму 3,3 миллиона евро. Одна четверть ушла в Украину и 13 процентов в Данию. Созданная 25 лет назад Kajax владеет историческими правами на ловлю кильки и сельди, а также одним рыболовным судном. Годовой объем производства компании превышает девять тысяч тонн.
Весной представители Россельхознадзора проинспектировали эстонские рыбоперерабатывающие предприятия и систему наблюдения. Были посещены четыре компании в Харьюмаа, Пярну и на Сааремаа, ветеринарно-пищевая лаборатория и Ветеринарно-пищевой департамент.
В ходе предыдущей проверки аудиторы сделали ряд замечаний, основанных на российских импортных требованиях, выполнение которых в настоящее время проверяют.
Из-за ограничений, ранее наложенных на эстонские рыбоперерабатывающие компании, последний визит российских чиновников в Эстонию состоялся в 2016 году, в результате чего фирме DGM Shipping было разрешено экспортировать свою продукцию. Запрет на ввоз со стороны латвийской компании SIA Karavela также был снят.
Летом 2015 года Россельхознадзор запретил ввоз рыбной продукции из Эстонии и Латвии, сославшись на нарушения ветеринарных требований и требований безопасности.