Samsung удалось занять 40% европейского рынка смартфонов

Лидером рынка, как и в прошлом году, является компания Samsung, продавшая за квартал 18,3 млн аппаратов. Ее доля увеличилась с 33,9% до 40,6%, что является лучшим показателем южнокорейского производителя за последние пять лет.

Особый успех выпал на долю Samsung Galaxy A — смартфонов этой серии было продано более 12 млн штук. По данным Canalys, всего лишь четырех моделей этой линейки — Galaxy A10, A20e, A40 и A50 — Samsung удалось продать больше, чем было продано всех смартфонов любого другого производителя. Данные об изменении долей участников рынка сведены в следующую таблицу: