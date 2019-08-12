Samsung удалось занять 40% европейского рынка смартфонов

По данным аналитической компании Canalys, во котором квартале этого года в Европе было продано 45,1 млн смартфонов. Этот показатель почти не изменился по сравнению со вторым кварталом прошлого года, когда было продано 45,2 млн смартфонов.
При неизменном объем объеме продаж наблюдается значительное перераспределение долей рынка между производителями, пишет ixbt.com.
Лидером рынка, как и в прошлом году, является компания Samsung, продавшая за квартал 18,3 млн аппаратов. Ее доля увеличилась с 33,9% до 40,6%, что является лучшим показателем южнокорейского производителя за последние пять лет.
Особый успех выпал на долю Samsung Galaxy A — смартфонов этой серии было продано более 12 млн штук. По данным Canalys, всего лишь четырех моделей этой линейки — Galaxy A10, A20e, A40 и A50 — Samsung удалось продать больше, чем было продано всех смартфонов любого другого производителя. Данные об изменении долей участников рынка сведены в следующую таблицу: