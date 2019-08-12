Знаменитый Франк Рибери может перейти в один из российских клубов

По информации L’Équipe, на 36-летнего французского хавбека претендует «Локомотив».

Москвичи уже связались с окружением Рибери по поводу возможного подписания контракта.

Утверждается, что в начале лета Рибери входил в шорт-лист «Краснодара», а сейчас он интересен «Локомотиву».

Также сообщалось, что ПСВ интересуется Рибери. Ранее игрок отклонил предложение «Монако». К Рибери также проявляет интерес «Айнтрахт» и клуб с Ближнего Востока.

«Да, со стороны «Локомотива» есть реальный интерес к Франку. Это правда», — приводит слова агента Sport24. Однако по сведениям Sky Sports, Рибери отклонил предложения не только от "Локомотива", но и клубов Голландии и Саудовской Аравии.

Рибери покинул «Баварию» по окончании прошлого сезона после 12 лет в клубе. В настоящий момент 36-летний футболист пребывает в статусе свободного агента. Ранее он также защищал цвета таких клубов, как «Булонь», «Олимпик Алес», «Брест», «Метц», «Галатасарай» и «Марсель». В сборную Франции хавбек вызывался с 2006 по 2014 год.