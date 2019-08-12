В мэрию Москвы подали заявку на проведение новой акции протеста

Активисты протестного движения в Москве подали в мэрию заявку на согласование новой акции за свободные выборы. "Мы пытаемся согласовать шествие по бульварам Москвы 17 августа и заявили о предполагаемых 30 тысячах участников", - сообщила муниципальный депутат Елена Филина в интервью "Коммерсанту", опубликованном в понедельник, 12 августа.

По ее словам, заявку на проведение мероприятия она вместе с коллегами Ильей Азаром и Андреем Моревым подала 9 августа. В свою очередь Морев указал, что заявка еще не согласована. Он также сообщил, что лидеры протестного движения намереваются принять программный документ с четкой повесткой.

"Выборы в стране, не только в Москве, дискредитировали себя как инструмент, и это должно стать основой повестки. Этот вопрос не стоял бы, если бы власть вернулась к тем законам, что есть, и начала их исполнять. Но пока каждый шаг власти приводит к росту недовольства", - отметил он, добавив, что повестку удастся принять, скорее всего, уже после выборов в Мосгордуму 8 сентября.

В тот же день - акция коммунистов

17 августа на проспекте Сахарова состоится также согласованный митинг КПРФ "За честные и чистые выборы". Лидер коммунистов Геннадий Зюганов ранее заявил, что его партия не планирует объединять мероприятие с незарегистрированными кандидатами.