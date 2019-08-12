«Переживаю за наше с сыном здоровье»: клиентку Maxima напугало сообщение об изъятии из продажи красной рыбы

«Сегодня наткнулась в магазине Maxima XXX на Линнамяэ-теэ на объявление об изъятии из продажи красной рыбы производства компании M.V. Wool AS. Я покупала эту рыбу два дня назад и успешно вчера ее съела. Естественно, на номер партии я не смотрела, а упаковку уже выкинула, - написала в редакцию Rus.Postimees читательница. – Когда я покупала эту рыбу, такого сообщения точно не было».
Читательница пожелала узнать, по какой причине данную рыбу изъяли из продажи. «Я обеспокоена за свое здоровье и здоровье своего несовершеннолетнего ребенка, который тоже употреблял этот продукт, так как в этом году неоднократно читала новости об отравлении и заражении листериозом красной рыбы от этого производителя», - подытожила она.
По словам директора отдела по закупке скоропортящихся товаров Maxima Марге Кикас, производитель M.V. Wool 7 августа оповестил торговую сеть о том, что в случае двух партий могут иметь место проблемы с качеством товара. «По этой причине мы немедленно прекратили продажу данных партий и установили соответствующие информационные таблички для потребителей. На настоящий момент мы приостановили продажу этих двух товаров до тех пор, пока не получим от производителя достаточных гарантий того, что продукция отвечает всем требованиям пищевой безопасности. Для более подробных разъяснений причин отзыва товара просим обратиться напрямую к производителю, то есть к M.V. Wool», - сказала Кикас.
Кикас подчеркнула, что в магазинах Maxima предлагается только товар, в отношении которого производителями или поставщиками выполнены все регулятивные требования и имеются необходимые сертификаты качества, которые проверяют соответствующие надзорные органы Эстонии, в том числе – Ветеринарно-пищевой департамент. «Качество как продуктов питания, так и бытовых товаров является нашим главным приоритетом, поэтому со своей стороны мы постоянно следим за соответствием требованиям и при обнаружении каких-либо отклонений незамедлительно реагируем», - подытожила она.
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