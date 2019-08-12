ФОТО: Digitark

За свою почти десятилетнюю карьеру обозревателя я держал в руках немало очень хороших телефонов и других гаджетов. Например, всю серию Samsung Galaxy с самого начала и все iPhone, начиная с модели 4S. До сих пор iPhone X был самым впечатляющим из этих телефонов, но его трон зашатался под напором OnePlus 7 Pro, пишет Эрки Орас в техноблоге Digitark.

Но, поскольку оба претендуют на титул чемпиона в совершенно разных категориях, мне кажется, можно позволить им разделить между собой звание наилучшего телефона всех времен и народов. Каковы же те плюсы, которые в моих глазах поднимают OnePlus 7 на столь высокий пьедестал, мы рассмотрим подробнее.

Экран

Большой сияющий экран – первая причина влюбиться в этот телефон. Другого такого экрана, как мне кажется, не встретишь ни у одного из существующих телефонов. И это благодаря не его 6,67-дюймовому размеру или плотности пикселей 561 ppi, а благодаря частоте обновления экрана 90 Гц (screen refresh ratio). У большинства телефонов (включая Samsung Galaxy Series и iPhone) этот показатель составляет всего 60 Гц, и это означает, что экранное изображение OnePlus 7 Pro обладает чрезвычайной плавностью передачи.

ФОТО: Digitark

Большой, детальный, плавно работающий экран без каких-либо вставок и вырезов – трудно остаться равнодушным. Смотрите ли вы фильмы, играете или просто разглядываете фотографии, выпустить телефон из рук просто невозможно, он, как по волшебству, снова и снова оказывается на ладони.

Камера