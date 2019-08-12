Аудит Госконтроля: в случае кризиса больницы с ситуацией не справятся

Если министерства обороны и внутренних дел эту идею поддержали, то Госкацелярия сказала категорическое нет. Это неразумно и необоснованно – посчитала Государственная канцелярия, руководимая тогда госсекретарем Хейки Лоодом.

Теперь Госканцелярия настроение изменила. Изменение, которое передает руководство темой этому учреждению, уже вписано и законопроект нового Закона о гособороне. «Изменение всем упростит жизнь, - сказал нынешний госсекретарь Таймар Петеркоп. – Это даст целостную картину, а у политического руководства страны будет целостный обзор – какие кризисы угрожают стране, и какова готовность государственных учреждений на них реагировать. Так у нас будет и больше ресурсов, чтобы в действительности заниматься готовностью, а не тратить время на бюрократию».

Сбой на Сааремаа стал первым звоночком

Часть магазинов во время январского урагана на Сааремаа были вынуждены закрыться. ФОТО: Маанус Мазинг/Saarte Hääl

И хотя аудит Госконтроля не касался местных самоуправлений, руководитель отдела спасения и урегулирования кризисов Министерства внутренних дел Яанис Отсла припомнил кризис последнего времени, который возник 9 января на Сареема.

«Это было легкое предупреждение, но это было предупреждение всем. Раньше на это мы не обращали так много внимания, - сказал Отсла. – Вопрос не в том, как решать ситуацию, вопрос в том, в каких условиях нужно принимать решение»,

В тот день на Сааремаа без электричества остались больше 10 000 человек. Поскольку не было тока, многие дома остались без отопления. На заправках нельзя было получить топливо, начались перебои с мобильной связью.

Детей отпустили домой из школ и детских садов, точки общепита предлагали еду только за наличные и при свете свечей.

Старейшина волости Сааремаа Мадис Каллас рассказал, как он сидел во время отсутствия электричества у компьютера. В первый час вроде бы ничего не происходило, а после кабинет начал остывать. Он знал, что в детских садах и школах сейчас такая же ситуация.

«Ты начинаешь решать проблему, но не может найти ни одного заместителя. Те, кто входит в кризисную комиссию, не могут тут же прийти. Это было первым звоночком», - сказал Каллас.

После этого волость начала раздавать информацию детским учреждениям и собирать данные от организаций, которым нужна помощь. Через три часа электричество вернулось.

«Мы проводили различные учения, но реальная жизнь – это нечто иное, - сказал Каллас. – Когда ситуация возникает, нельзя перенести кризис на послезавтра, чтобы все смогли подготовиться».