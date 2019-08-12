Аудит Госконтроля: в случае кризиса больницы с ситуацией не справятся

Госучреждения не готовы решать кризисные ситуации, предупреждает Государственный контроль в крайне критическом отчет после аудита, в котором под сомнение поставлено и то, смогут ли и в каком объеме предоставить помощь больницы в случае возникновения ЧП, пишет Postimees.
Если год назад Госконтроль познакомил общественность только с резулятивной частью своей проверки, а к части содержания документа до 2023 применено ограничение к доступу, то сейчас Postimees смог получить полный текст этого отчета. В числе прочего в нем рассказывается о том, что если в Эстонии произойдет масштабный электросбой, для которого будет достаточно и обычного осеннего урагана, многие больницы просто не смогут самостоятельно справиться с ситуацией.
«Подготовиться к длительному сбою и не получится, поскольку для этого нужны инвестиции, но, по Закону об организации медицинских услуг, отдельные денежные средства для этого не предусмотрены», - написано в отчете.
В этом же документе указано, что автономным электропитанием снабжены лишь единичные больничные корпуса, или отделения, да и то лишь на 12 часов. Как много в Эстонии имеется таких больниц, в отчете не уточняется. В любом случае, это далеко от того, что требуется в постановлении Министерства социальных дел, согласно которому крупные больницы должны иметь возможность оказывать услуги как минимум 72, а маленькие – 16 часов.
Даже если у больницы есть запасной генератор, его мощность не отвечает потребностям. Это означает, что в рабочем состоянии можно поддерживать только самые критические машины и рабочие линии – в экстренном порядке пациентов принимать все же будут, хирурги смогут продолжить операцию, а аппараты жизнеобеспечения без тока не останутся.
Правительство денег не нашло
«Но ясно то, что обычная работоспособность больницы в такой ситуации значительно снизится», - признал руководитель отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай. То же говорится и в отчете Госконтроля: «В случае масштабного отключения электричества уже через сутки уровень врачебной помощи значительно снизится, и придется ограничивать прием пациентов».
Для таких случаев у Elektrilevi имеется список приоритетных объектов. В него входят и больницы, где в случае сбоя подача электричества должна восстанавливаться в первую очередь.
«Тут все поставщики жизненно важных услуг должны оценить риски на случае, если в кризисной ситуации подача электричества будет прекращена на долгое время, - сказал член правления Elektrilevi Андрес Тыниссаар. – Вероятность того, что жизненно важные услуги на долгое время останутся без электричества, ничтожно мала, но когда на весах жизни людей, нужно быть готовыми и к маловероятным случаям».
Отвечающий за эту тему Департамент здоровья подсчитал, как много потребовалось бы больницам денег, чтобы суметь в сложных условиях оказать помощь нуждающимся в ней. Смета на 21 миллион евро департамент передал и правительству, но в первой бюджетной стратегии средств на это не изыскали.
«Учитывая состояние государственного бюджета, в действительности вообще возникает вопрос, нужно ли подавать такое ходатайство, - отметил Кадай. – Но мы его подали снова, и будем подавать, поскольку потребность не меняется. Мы не можем согласиться с тем, что если маленькая больница останется без электричества, то не будет и услуг».
К такому же выводу год назад пришел и Государственный контроль. Более того, те, кто должен нести ответственность, по мнению аудиторов, совершенно этого не делают.
«То, что поставщики жизненно важных услуг не в состоянии самостоятельно поддерживать свою работоспособность, было известно как Министерству социальных дел, Департаменту здоровья и Министерству внутренних дел, так и другим организаторам поставки жизненно важных услуг. Правительство республики решило, что Министерство социальных дел должно решить проблему к 2020 году, но нет ясности, как это финансировать или распределять расходы».
Неясность с учениями Департамента полиции и погранохраны
В ходе аудита Госконтроль оценил и организацию учений в учреждениях в период 2013-2017 годов. В случае Департамента полиции и погранохраны возникла путаница: «Департамент полиции и погранохраны при организации учений не всегда придерживается соответствующих правил, поэтому им очень сложно сделать выводы и спланировать устранение недочетов».
Например, чаще всего отчеты по учениям не отвечают инструкциям по их проведению. Их Госконтроль вообще не смог оценить, поскольку департамент не смог найти необходимых для этого документов. Также не было уверенности, что работники, которым они были нужны, вообще принимали участие в учениях.
«Да, при проведении учений повторялись ошибки и систематически ими не занимались настолько, насколько это было необходимо,- сказал ведущий специалист по охране правопорядка бюро готовности и реагирования Департамента полиции Марко Илд. – На сегодняшний день мы смогли сделать существенный шаг вперед и начали менять эту систему. Берем важнейшие выводы по учениям и решаем, устранением каких недочетов мы занимаемся».
Новый системный подход определил и ряд узких мест: «Мы установили, что должны изменить логику работы кризисной помощи департамента, и на основе этого мы реорганизуем работу штаба. Сейчас мы занимаемся этими проблемами».
Он не захотел уточнить, какие проблемы в работе кризисной помощи были обнаружены. Но он говорит, что раньше больше были сосредоточены на том, чтобы взять под контроль вышедшую из-под него ситуацию: «Не было широкого видения того, что мы будем делать через день или три. Теперь мы меняем процедуру и обучение».
Неожиданная перемена настроения Госканцелярии
Подводя итоги, Госконтроль пришел к выводу, что в готовности к кризисным ситуациям имеется огромное количество недочетов: ею не занимаются систематически, на оценку риску тратится слишком много времени, но действий часто за этим не следует. Когда сейчас Postimees общался с разными учреждениями, выяснилось, что многие недочеты или уже являются прошлым, или их устранением занимаются. Часть узких мест расширили и новым Законом о чрезвычайных ситуациях.
Если посмотреть на всю картину, то, по оценке Госконтроля, проблемы во многом возникают оттого, что до сих пор рисками занимались в ходе двух параллельных процессов: с ЧП, угрожающими государственной обороне и кризисами занимаются по одному, а для оценки рисков, касающихся государственной обороны, по другому закону. Все это требует времени и денег, но между собой риски не согласуются, и нет целостного видения. Поэтому год назад Госконтроль сделал предложение объединить эти два процесса, а всю тематику передать одному учреждению – Государственной канцелярии.
Если министерства обороны и внутренних дел эту идею поддержали, то Госкацелярия сказала категорическое нет. Это неразумно и необоснованно – посчитала Государственная канцелярия, руководимая тогда госсекретарем Хейки Лоодом.
Теперь Госканцелярия настроение изменила. Изменение, которое передает руководство темой этому учреждению, уже вписано и законопроект нового Закона о гособороне. «Изменение всем упростит жизнь, - сказал нынешний госсекретарь Таймар Петеркоп. – Это даст целостную картину, а у политического руководства страны будет целостный обзор – какие кризисы угрожают стране, и какова готовность государственных учреждений на них реагировать. Так у нас будет и больше ресурсов, чтобы в действительности заниматься готовностью, а не тратить время на бюрократию».
Сбой на Сааремаа стал первым звоночком
И хотя аудит Госконтроля не касался местных самоуправлений, руководитель отдела спасения и урегулирования кризисов Министерства внутренних дел Яанис Отсла припомнил кризис последнего времени, который возник 9 января на Сареема.
«Это было легкое предупреждение, но это было предупреждение всем. Раньше на это мы не обращали так много внимания, - сказал Отсла. – Вопрос не в том, как решать ситуацию, вопрос в том, в каких условиях нужно принимать решение»,
В тот день на Сааремаа без электричества остались больше 10 000 человек. Поскольку не было тока, многие дома остались без отопления. На заправках нельзя было получить топливо, начались перебои с мобильной связью.
Детей отпустили домой из школ и детских садов, точки общепита предлагали еду только за наличные и при свете свечей.
Старейшина волости Сааремаа Мадис Каллас рассказал, как он сидел во время отсутствия электричества у компьютера. В первый час вроде бы ничего не происходило, а после кабинет начал остывать. Он знал, что в детских садах и школах сейчас такая же ситуация.
«Ты начинаешь решать проблему, но не может найти ни одного заместителя. Те, кто входит в кризисную комиссию, не могут тут же прийти. Это было первым звоночком», - сказал Каллас.
После этого волость начала раздавать информацию детским учреждениям и собирать данные от организаций, которым нужна помощь. Через три часа электричество вернулось.
«Мы проводили различные учения, но реальная жизнь – это нечто иное, - сказал Каллас. – Когда ситуация возникает, нельзя перенести кризис на послезавтра, чтобы все смогли подготовиться».
Государственные медзапасы хранятся в одном месте
Хранить все медицинские запасы в одном месте рискованно – к такому выводу пришел Госконтроль, оценивая готовность системы здравоохранения.
Государственные медзапасы предназначены для возможного кризиса или ситуации, когда какое-то крайне важное лекарство трудно поставить. Другими словами, где-то есть склад, на котором в огромных количествах хранятся медицинские приборы, приспособления и лекарства. Где находится этот склад, руководитель отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай не раскрывает. Но он согласился с тем, что хранить все запасы в одном месте крайне рискованно.
Поэтому Департамент здоровья попросил у правительства денег, чтобы увеличить сами запасы и начать хранить их в двух местах. Вместе с обновлением запасов, их хранение каждый год требует около 350 000 евро. Департамент должен получить эти деньги в 2021 году.