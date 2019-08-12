Пн, 12.08.2019
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  • Призванные в июле срочники Сил обороны завершают освоение базового курса

Призванные в июле срочники Сил обороны завершают освоение базового курса

Солдаты-срочники на утреннем построении. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Около 140 военнослужащих срочной службы, призванных в ряды Сил обороны в июле, в понедельник приступают к завершению наступательных упражнений базового курса.

На почти 30-километровой дистанции солдат ожидают имитация сопротивления и боевые эпизоды, на контрольных пунктах им придется выполнить упражнения на различные навыки бойцов, сообщила в понедельник BNS пресс-служба главного штаба Сил обороны.

Тактические передвижение и ориентирование на местности будут происходить как в дневное, так и в ночное время, учения продлятся два дня.

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