Призванные в июле срочники Сил обороны завершают освоение базового курса

На почти 30-километровой дистанции солдат ожидают имитация сопротивления и боевые эпизоды, на контрольных пунктах им придется выполнить упражнения на различные навыки бойцов, сообщила в понедельник BNS пресс-служба главного штаба Сил обороны.

Тактические передвижение и ориентирование на местности будут происходить как в дневное, так и в ночное время, учения продлятся два дня.