Медики бьют тревогу: купание в Балтийском море опасно для здоровья

Медики бьют тревогу из-за обнаружения в водах Балтийского моря бактерии Vibrio vulnificus. Как правило в организм человека эти микроорганизмы попадают двумя способами: при употреблении недостаточно обработанных морепродуктов или при контакте морской воды с открытыми ранами человека во время купания. Хотя у большинства людей, инфицированных бактерией, развиваются только легкие симптомы заболевания, у некоторых возникают опасные для жизни поражения кожи или кровотока. Самым серьезным последствием может быть некротизирующий фасциит — редкая инфекция, которая быстро разрушает кожу и мышечные ткани. Это может привести к ампутации или даже смерти.