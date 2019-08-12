Возрастной ценз для водителей автобусов могут понизить до 21 года

Председатель правления столичного транспортного предприятия Tallinna Linnatranspordi AS Денис Бородич предложил Министерству экономики инициировать поправки к Закону о дорожном движении, чтобы понизить возрастные ограничения для водителей общественного транспорта с 24 лет до 21 года.
«Цель предложения – привлечь молодежь к работе на общественном транспорте. К 24 годам выбор профессии уже сделан, и убедить людей приступить к другой работе уже сложно», - цитирует главу TLT Денис Бородич портал Rus.ERR.
В Законе о дорожном движении прописано, что с 18 лет можно водить легковой автомобиль, транспортное средство средних размеров и мотоцикл, но водительские права для вождения автобусов выдаются водителям, которым не менее 24 лет.
Бородич отметил, что водить городские автобусы приходит очень мало молодежи, средний возраст водителей – выше 50 лет: «С каждым годом проблема становится все хуже».