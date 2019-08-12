Украинский спортсмен-подросток установил рекорд Чемпионата Европы среди взрослых

На домашнем для него чемпионате Европы в Киеве Середа выиграл в прыжках с вышки в возрасте 13 лет и 7 месяцев. Ранее рекорд принадлежал британцу Тому Дэйли (13 лет 10 месяцев). При этом Середа попадает в нужную возрастную категорию для участия в Олимпийских играх в Токио, лицензию на которые он завоевал еще на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, сообщает пресс-служба Европейской лиги плавания.

"Рад, что смог выиграть. Мой третий прыжок не был настолько хорош, как хотелось бы, но остальными доволен. Не могу сказать, что очень нервничал... Нервничал, как и все остальные, но старался думать, прежде всего, о своих прыжках, сохранять фокус, избегать ошибок... Я уже выступал на чемпионате мира среди взрослых и вот теперь здесь, на чемпионате Европы... Это никак не влияет на меня, я просто стараюсь делать свою работу как можно лучше и не думать о результате. Но разумеется, очень рад победе. Это прекрасно", - сказал Середа.