Компания Samsung официально представила смартфон Galaxy A10s

Смартфон получил экран Infinity-V диагональю 6,2 дюйма и разрешением 1520 х 720 пикселей, восьмиядерную SoC, возможно MediaTek Helio P22, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти, есть слот для карточек формата microSD объемом до 512 ГБ.

Главными изменениями стали появившийся на задней панели дактилоскопический датчик, улучшенные камеры и увеличенная с 3400 мА·ч до 4000 мА·ч емкость аккумулятора, сообщает ixbt.com. Основная камера стала двойной — к основному датчику на 13 Мп присоединился вспомогательный модуль определения глубины на 2 Мп. Фронтальная камера стала 8-мегапиксельный.