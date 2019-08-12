Россияне в первом полугодии совершили в Эстонию почти 900 000 поездок

Россияне в первом полугодии 2019 года совершили 886 200 поездок в Эстонию. Это значит, что по популярности Эстония для российских туристов была на седьмом месте.
Всего за полугодие россияне совершили 21,2 млн поездок за границу. За год численность поездок россиян за границу выросла на 6,7 процента.
В топ-10 стран вошли Казахстан (1,5 млн, +7,3%), Китай (1,2 млн, +16%) и Украина (1,08 млн, снижение на 1%). Далее следуют Эстония (886,2 тыс.), Германия (686,2 тыс.) Таиланд (686,6 тыс.) и Грузия (657,2 тыс.).
Вторую десятку популярных стран открыла Италия (636,7 тыс.), Польша (549 тыс.) и ОАЭ (517,3 тыс.). Менее востребованы Испания (461,7 тыс.), Кипр (361 тыс.), Азербайджан (352,8 тыс.), Литва (339,6 тыс.), Вьетнам (314 тыс.), Франция (275,3 тыс.), Греция (275 тыс.) и Чехия (267,7 тыс.).
Самый значительный рост поездок из России был отмечен в Грузию (+29%) и Узбекистан (рост почти на 40%).